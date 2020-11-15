Paşinyan'a bir şok daha! Rusya ile arasında krize neden olabilir
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı kullanıldığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 15.11.2020, 18:20
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır kayıplar veren ve ateşkesi imzalamak zorunda kalan Ermenistan, çatışmalar esnasında her fırsatta Rusya'dan yardım istemekten geri kalmıyordu. Ancak Putin, Paşinyan'ın yardım çağrısını umursamazken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgeler iki ülke arasında yeni bir krize neden olabileceği belirtildi.
İddiaya göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelerde 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'ın Suriye'ye gönderdiği silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı. Henüz Ermenistan resmi makamları tarafından resmi bir açıklama gelmezken Rusya bu belgelere nasıl tapki vereceği ise merak konusu oldu.
İddiaya göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelerde 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'ın Suriye'ye gönderdiği silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı. Henüz Ermenistan resmi makamları tarafından resmi bir açıklama gelmezken Rusya bu belgelere nasıl tapki vereceği ise merak konusu oldu.
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