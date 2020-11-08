Paşinyan Şuşa'da bozguna uğradı! Güvenlik Başkanını görevden aldırttı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Şuşa'da bozguna uğrayınca Paşinyan'ın önerisiyle Ulusal Güvenlik Başkanını görevden aldı.
GÜNDEM 08.11.2020, 17:46
Azerbaycan İhlam Aliyev tarafından bugün Dağlık Karabağ'ın kilit noktalarından birisi olan Şuşa'nın alındığını açıkladı. Ermenistan 28 yıl önce işgal ettiği Şuşa'da bu sefer bozguna uğradı. Yaşanan başarısızlığın ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Başbakanı Paşinyan'ın önerisiyle Ulusal Güvenlik Servisi Başkanını görevden aldı.
Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentini ele geçirmesiyle bölgedeki dengelerde ciddi bir değişiklik yaşanırken Ambartsumyan, bir aydır yürüttüğü görevden alındı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Ermenistan Anayasası'na ve Ulusal Güvenlik Servisi Kurumları Kanunu'na uygun olarak Armen Abazyan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığına atanmıştır" dendi.
Ambartsumyan, 8 Ekim'de Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili olarak atanmıştı. Abazyan ise daha önce başkan yardımcısı görevini yürütüyordu.
Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentini ele geçirmesiyle bölgedeki dengelerde ciddi bir değişiklik yaşanırken Ambartsumyan, bir aydır yürüttüğü görevden alındı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Ermenistan Anayasası'na ve Ulusal Güvenlik Servisi Kurumları Kanunu'na uygun olarak Armen Abazyan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığına atanmıştır" dendi.
Ambartsumyan, 8 Ekim'de Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili olarak atanmıştı. Abazyan ise daha önce başkan yardımcısı görevini yürütüyordu.
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