Paşinyan istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı! Kolaysa siz savaşın
Ermenistan'ın hezimetinden sonra Paşinyan, Rusya'dan gelen "İstifa et" çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" dedi.
GÜNDEM 22.11.2020, 20:38
Ermenistan ordusunun, işgal ettiği Karabağ'ı operasyon düzenleyerek Azerbaycan, 27 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken, ağır kayıplar veren Ermenistan Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes anlaşmasını imzalayarak Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı.
Bu gelişmenin üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halk tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, Rusya da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yenilgi sonrası Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" ifadesini kullandı.
Bu gelişmenin üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halk tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, Rusya da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yenilgi sonrası Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" ifadesini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|11. Adanaspor
|9
|12
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|7
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Chelsea
|9
|18
|3. Leicester City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Crystal Palace
|8
|13
|10. M. United
|8
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Fulham
|9
|4
|18. West Bromwich
|9
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|10
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Elche
|8
|12
|9. Getafe
|9
|12
|10. Real Betis
|9
|12
|11. Barcelona
|8
|11
|12. Valencia
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Eibar
|10
|10
|15. Athletic Bilbao
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|9
|9
|17. Levante
|9
|7
|18. Huesca
|10
|7
|19. Celta de Vigo
|10
|7
|20. Real Valladolid
|9
|6
Sayfalar Tümü