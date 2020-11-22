Paşinyan istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı! Kolaysa siz savaşın

Ermenistan ordusunun, işgal ettiği Karabağ'ı operasyon düzenleyerek Azerbaycan, 27 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken, ağır kayıplar veren Ermenistan Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes anlaşmasını imzalayarak Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı.

Bu gelişmenin üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halk tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, Rusya da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yenilgi sonrası Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" ifadesini kullandı.

