Pasif içicilik ve zararları! Sigara dumanının olumsuz etkileri

Sigara dumanı, yanan bir sigara ve puro gibi sigara içenler tarafından havaya solunan dumanlardan gelen dumandır. Bu duman arabada, evde, restoranda veya başka herhangi bir yerde havayı hızla doldurabilir.

Sigara içmeyenlerin havada dumanı istemeden teneffüs etmesi, pasif sigara içiciliği olarak adlandırılır ve kişinin sağlığına zararlı kabul edilir.

Aslında, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, pasif içiciliğin her yıl sigara içmeyen yetişkinler arasında yaklaşık 41.000 ölüme ve 400 bebek ölümüne neden olduğunu bildiriyor.

Sigara dumanı çok zehirlidir, benzopiren, formaldehit, hidrojen siyanür ve amonyak dahil 4.000’in üzerinde kimyasal içerir.

Sigara içmeyen bir çocuk ya da yetişkin, bu dumandaki toksik kimyasallara maruz kaldığında, çeşitli sağlık problemlerinden muzdarip olabilir.

Sevdiğiniz birini veya iyi bir arkadaşınızı pasif içiciliğin gerçekten başkaları için tehlikeli olduğuna ikna etmeniz gerekiyorsa, onlara bu yazıyı gösterin.





Pasif İçicilik ve Zararları – Sigara Dumanının Olumsuz Etkileri



Pasif içici insanların, özellikle küçük çocukların, kronik bronşit ve pnömoni gibi akciğer enfeksiyonlarına yakalanma riski yüksektir.



Sigara dumanı oldukça toksiktir ve bu dumana düzenli maruz kalma, ciğerlerinize ve genel sağlığınıza zarar verebilir. Zehirli kimyasallar hava yollarını daraltabilir ve nefes almayı zorlaştırır. Ayrıca akciğerlerde kronik ateş veya şişme oluşturur. Akciğerlerinizi güçlü ve sağlıklı tutmak için pasif içici olmamanız gerekir.



Sigaralardaki birçok kimyasal DNA’nıza zarar verebilir.



Sigara içimi, akciğer kanseri için birincil risk faktörüdür, ancak pasif içicilikte riski artırabilir.

Akciğer Kanseri’nde yayınlanan 2008 yılındaki bir araştırma, sürekli sigara dumanına maruz kalan kişilerin akciğer kanseri riski taşıdıklarını ortaya koydu. Ayrıca bu çalışma 25 yaşından önce maruz kalan kişilerin 25 yaşından sonra ilk ortaya çıkanlara kıyasla akciğer kanseri riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

2016’da Japon Klinik Onkoloji Dergisinde yayınlanan daha yeni bir çalışma, yetişkinlikte evde maruz kalınan sigara dumanının akciğer kanseri riskinde istatistiksel olarak önemli bir artışa neden olduğunu bildirmektedir (3) .

Akciğer kanserinin yanı sıra, servikal ve mesane kanseri, pasif içici insanlarda gelişebilen iki kanser türündendir.



Her türlü duman akciğerlerinizi tahriş edebilir, özellikle astımınız varsa. Astım hastaları, duman astım ataklarını tetiklediği için özellikle bu dumandan uzak durmalıdır.



Çocuklar, sigara dumanına maruz kaldıklarında astıma yakalanma olasılığı daha yüksektir. Fakat astımlı erişkinler bile, sigara dumanı maruziyeti nedeniyle sık karşılaşılan solunum sorunlarına neden olabilirler.

Ayrıca astıma ne iyi gelir başlıklı yazımızdaki yöntemlerle bu rahatsızlığı evinizde tedavi edebilirsiniz.



Aktif ve pasif sigara içiciler kardiyovasküler hastalık geçirme riski altındadırlar.



Pasif içicilik nedeniyle kalp atışında hızlanma, kalbe daha az oksijene ve kan basıncını arttıran ve kalbi daha zor çalışmaya zorlayan daralmış kan damarlarına neden olabilir.

Tütün dumanındaki zararlı kimyasallar kan hücrelerine zarar vererek kalp ve damarların işleyişini etkiler. Bu da, kalp krizi veya inme olasılığını artıran ateroskleroz riskini artırır.



Sigara içenlerle yaşayan annelerin yeni doğan bebekleri genellikle doğumda daha düşük bir ağırlığa sahiptir. Hamilelerin pasif içiciliğe maruz kalması plasentayla bebeğe ulaşan oksijenin ve besin maddelerinin azalmasına neden olur. Bu da bebeğin rahmindeki büyümesini engeller ve doğum ağırlığını düşürür.

Annelik ve Çocuk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan 2011 tarihli bir araştırma, bir annenin gebelik sırasında sigara dumanına maruz kalmasının, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum ihtimalinin artması ile ilişkili olduğunu buldu.

Pasif içici gebe kadınlarda görülen düşükler ve erken doğum riski daha yüksek olabilir.

Ayrıca, pasif içici yeni doğan bebekler, ani bebek ölüm sendromunu (SIDS) nedeniyle erken ölme riski altındadır. Bu nedenle, sağlıklı bir hamilelik için pasif içici olmayın.



Pasif içiciliğe maruz kalma, bağışıklık sisteminiz için de kötüdür. Toksik kimyasallar, bağışıklık sistemini baskılar ve bağışıklık sistemini tahrip eder.



Zehirli kimyasal maddeleri teneffüs ederseniz, çeşitli bağışıklık hücrelerinin sayısını değiştirirler ve bu da diğerlerinin işleyişini bozar.

Sigara dumanı solunum yolu enfeksiyonlarına, alerjilere neden olur ve hatta soğuk algınlığına daha yatkın hale getirebilir.

Ayrıca, pasif içicilik daha hızlı yaşlanmaya neden olur.



Tütün dumanı hem sigara içen hem de pasif içicilerde serbest radikal hasarını tetikler ve cilt hücre zarlarını etkiler, bu da cildinizin kırışmasına ve sarkmaya neden olabilir.

Ayrıca, pasif içicilik, cildinize sağlamlık ve genç görünüm kazandıran kollajen üretimini de azaltır.

Biochemical and Biophysical Research Communications’da yayınlanan 2015 yılındaki bir çalışmada, sigara dumanı maruziyetinin cilt kolajen kaybına neden olabileceği bildiriliyor. Buna ek olarak, cildin görünümünü etkileyebilir veya cilt yaşlanmasını hızlandırabilir.

Pasif İçiciliği Önlemek İçin İpuçları

· Hiç kimsenin evinizde veya otomobilinizde sigara içmesine izin vermemek için sıkı kurallar koyun ve bunlara uyun.

· Kimsenin yanında ve özellikle çocuğunuzun yanında sigara içilmesine izin vermeyin.

· Aile, arkadaş ve komşuları sigara içilmeyen bir ortam yaratmaları için teşvik edin.

· Çocuğunuzu sigara içmenin yasak olmadığı yerlere götürmeyin.

· Çocuklarınızın kreş ve okullarında tütün kullanılmadığından emin olun.

· Sigara içilmesine izin vermeyen restoranları tercih edin.

· Çocuklarınıza pasif içicilikten korunmaları gerektiğini öğretin.

· Seyahat ederken, sigara içilmesine izin vermeyen otelleri arayın.

· İyi bir rol model olun; sigara içmeyin veya başka herhangi bir tütün maddesi kullanmayın.