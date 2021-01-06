Pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? Pasaport nasıl çıkarılır?

Yeni yıl ile birlikte pasaport harçlarına yapılan zam da yürürlüğe girdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2021'den itibaren harçlara da zam geldi...

Yüzde 9.11 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

6 aya kadar 208 liradan 227 liraya

1 yıllık 304 liradan 331 liraya

2 yıllık 497 liradan 542 liraya

3 yıllık 706 liradan 770 lira

3 yıldan fazla 995 liradan 1085 liraya

Defter bedeli de 163 TL'den 174,05 TL’ye çıkacak.

Pasaport, ülkeler arasında seyahat etmenizi sağlayan ve uluslararası geçerliliği olan bir tür kimlik belgesidir.

Yeni ülkeler yeni kültürler tanımak, tatil ya da iş amaçlı yurt dışına çıkmak için gerekli en önemli evrak pasaporttur.

Pasaport işlemlerinin ilk adımı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden online pasaport randevusu oluşturarak ya da 199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla alınacak randevu ile başlar.

Daha sonra belirlenen gün ve saatte, belirlediğiniz İlçe Nüfus Müdürlüğündeki randevunuza pasaport başvurusu için gerekli belgeleri tamamlayarak gidilir.

* Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport)* Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport)* Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport)* Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport)* Geçici Pasaport

İşte pasaport çıkartmak için bilmeniz gereken her şey...

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

