Partilerin ilk gündemi sistem

Muhalefet, parlamenter sisteme dönülmesi noktasında sistem önerisinde bulunurken, AKP’li yetkililer de sistemin revize edilmesi noktasında Mart ayının başında bazı düzenlemelerin yapılacağını belirtiyor. Söz konusu durum “partilerin ilk gündeminin sistem” olduğunu gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik tartışmalar durmak bilmiyor. Muhalefet partileri parlamenter sistem ısrarını sürdürürken, AKP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik tutumunda herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Yeni sistemin üç yıldır yürürlükte olmasına rağmen ortaya çıkan aksaklıklar tepkilere neden olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) etkisinin zayıflatıldığı belirtiliyor. AK Parti’nin sistem konusunda revizenin yapılması için önümüzdeki günler bazı adımları atacağı konuşuluyor.



Muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorunlarının başında geldiğini belirtirken, birçok parti hazırladığı sistem taslağı önerisiyle parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. CHP, Demokratik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, İyi Parti İyileştirilmiş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Gelecek Partisi ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem taslağıyla sistem önerisinde bulunuyor. AKP ve MHP söz konusu önerilere sıcak bakmazken, muhalefetin taslak önerisine sert tepki gösteriyor.



Tüm bu tartışmalar devam ederken, AKP içerisinde bazı gruplar sistem konusunda köklü değişikliklerin yapılmasını istiyor. Söz konusu isteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileten milletvekilli grubunun, “nöbetçi bakanlık” uygulaması başta olmak üzere şikâyetlerini aktardığı belirtiliyor. Erdoğan’ın da Siyasi Partiler Kanun Taslağı’nın tasarıya dönüşmesinin ardından sistem üzerindeki tartışmaları azaltacak bazı düzenlemelerin Mart ayı başında ele alınacağı ifade ettiği belirtiliyor.

