Park halindeki araç cayır cayır yandı! 2 kişi feci şekilde can verdi

İstanbul Kadıköy'de park halinde olan araçta meydana gelen yangın sonrasında 2 kardeş feci alevler teslim oldu.

Alınan bilgiye göre Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda atıl durumdaki park halinde bulunan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araç alev aldı.

Yangın sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araçta inceleme yapan ekipler şahısların cenazesini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.

