Paris'te sonik patlama meydana geldi!
Fransa'nın başkenti Paris'te bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu sonik patlama meydana geldi.
GÜNDEM 30.09.2020, 13:50
Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.
Ses hızında veya ses hızı üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında yüksek basınç alanı oluşturuyor, bu da sonik patlamaya neden oluyor.
Ses hızında veya ses hızı üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında yüksek basınç alanı oluşturuyor, bu da sonik patlamaya neden oluyor.
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