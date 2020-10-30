Paris'te kaçış kaosu! Yağma, izdiham ve kaçış hepsi bir arada...

Fransa'da Başbakanı Jean Castex ve bakanların, 1 ay boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını açıklamasının ardından Parisliler, şehirden kaçmak için adeta yarışa girdi.

Pandemi süreciyle ilgili yeni uygulamada eğitim ve ekonominin etkilenmemesi için kısıtlamalara istisnalar getirilirken yasağın başlamasına saatler kala Paris'te korkunç bir izdiham, yağma ve şehirden kaçmak için adeta birbiriyle yarışan halk kenti kaosa sürükledi.

Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymak istemeyen Fransız halkı başkent Paris'ten kaçmak için şehirde uzun kuyruklar oluşturdu. Şehirde yaşanan yoğun trafik görüntüleri ve insan seli kameralara yansıdı

