Paris yanıyor!
Fransa'nın başkenti Paris'te ‘güvenlik yasa tasarısı’na karşı düzenlenen protestolar, devam ediyor. Çıkan olaylarda 22 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 05.12.2020, 23:52
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Başkent Paris'te yasaya karşı çıkan binlerce kişi sokaklara döküldü. Sendika ve derneklerin çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, göstericiler ile polis zaman zaman karşı karşıya geldi. Yürüyüşün başlamasıyla birlikte, Valiliğin 'gösteri iznini vermediği' caddelere demokratik haklarını kullanarak girmeye çalışan protestocularla polis arasında tansiyon yükseldi.
Polis eylemcileri engellemek için göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Eylemciler ise o an ellerinde bulunan nesnelerle kendilerini polis şiddetine karşı savundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘şiddet olaylarına karıştığı’ iddia edilen 22 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerinin normal olarak şiddet yanlısı göstericilere karşı harekete geçmiş olduğunu” ifade etti.
Polis eylemcileri engellemek için göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Eylemciler ise o an ellerinde bulunan nesnelerle kendilerini polis şiddetine karşı savundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘şiddet olaylarına karıştığı’ iddia edilen 22 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerinin normal olarak şiddet yanlısı göstericilere karşı harekete geçmiş olduğunu” ifade etti.
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