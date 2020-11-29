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Paris sokakları alev alev

Paris sokakları karıştı. Protestocular Merkez Bankası binasını ateşe verdiler

GÜNDEM 29.11.2020, 07:25
Paris sokakları alev alev
Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısı, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.
Paris'te protestocular Merkez Bankası binasını ateşe verdiler.
Paris’te toplanan eylemciler, Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler’e yönelik polis tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin basına sızması ve göçmen kampını dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını darp etmesinin ardından bugünkü gösterilerde, polisin orantısız güç kullanımına tepki gösterip, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ı istifaya çağırdı.
İşçi sendikaları, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, göçmen dernekleri ve öğrencilerin de destek verdiği gösteri yürüyüşü, Republique Meydanı ve Bastille Meydanı arasında gerçekleşti.
Bastille Meydanı’nda, radikal sol gruplar ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve polisin kendisine taş atanlara göz yaşartıcı gaz sıkarak yanıt verdiği bildirildi.
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