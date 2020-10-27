Paramotor nedir?

Paramotor, pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracı.

Motorlu hafif hava aracı olan paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en güvenilir ve basit kullanışlı. Paramotor ayrıca motorlu yamaç paraşütü veya Powered Paragliding (PPG) olarakta bilinir. Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesi ile ismi ortaya çıkmıştır. Büyük bir pervane, sırtta taşınan bir motor ve yamaç paraşütü ile uçan bir hava aracıdır. Uçuş sırasında yerden yüksekliği tamamen pilota bağlı olarak en fazla 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. En zorlu yanı rüzgarlı havalarda kontrol edilmesidir. Motorunun durması halinde yere güvenle iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracıdır. Hobi amaçlı veya haber için fotoğraf ve video çekimi yapmak amacı ile sıkça kullanılır.

Motor: Pilotun ileri doğru hareket etmesini ve yükselmesini sağlar,

Paraşüt (Kanat): Havada süzülmeyi sağlar,

Harness: Pilotu paraşüte ve motora bağlayan uçuş koltuğudur,

Yedek Paraşüt,

Ses engelleyici kulaklık ve kask,

