"Para almadan gelirim" demişti! Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'a cevap

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın koronavirüsle mücadelede canla başla çalışan sağlık çalışanları için yaptığı, "Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim" çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi.



Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya Bakan Koca olumlu cevap verdi.

Bugün Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Ünlü komedyen Cem Yılmaz,"Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" demişti.

Cem Yılmaz'ın paylaşıma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cevap verdi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum .Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu" ifadelerini kullandı...

