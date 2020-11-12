Pandeminin sonuna geldik! İlk defa bu kadar yakın tarih verildi

Koronavirüs salgınında Türkiye'de her geçen gün vakalar hızla artış gösteriyor. Salgın nedeniyle Türkiye'de yürütülen Çin aşısının Faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Çin aşı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısı olumlu sonuç verdi.



Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Çin aşısını yaptıran Diyarbakır'daki iki sağlık çalışanın antikor sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. CoronaVac aşısını yaptıranlarda herhangi ciddi bir yan etki oluşmadığını belirten Prof. Dr. Çelen, bunun çok sevindirici bir olay olduğunu açıkladı.



Dünyada 120 civarında aşı çalışmasının devam ettiğini açıklayan Prof. Dr. Çelen, bazı aşı çalışmalarının yüzde 85-90 aralığında etkin olduğunu ifade ederek pandeminin 2020 ile birlikte sonuna gelindiğini söyledi.

Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranının her geçen gün artacağını belirten Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelen şöyle konuştu:



"Tabii ki aşılarla ilgili olarak 120 civarında aşı çalışması var şu an dünyada. Pfizer BioNTech'in aşısı da FDA ve Avrupa onayı için başvuruda bulundu ve yüzde 90 oranında etkin olduğu şeklinde haberler var. Demek ki aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği varsa, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz. Burada pandemi mutlaka devam edecektir ama önemli olan gündemimizden düşmesidir. Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki ciddi artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranı her geçen gün artacaktır ve 2021'de de Covid-19 pandemisi artık gündemimizden düşecektir diye bekliyoruz"

