Pandemi’de yatırımlarımızla nitelikli üretimlerimize devam ettik…

Ülkemizi etkileyen pandeminin firmalarında olumsuz bir tablo oluşturmadığını kaydeden Abdullah Ender, “Grubumuz üretim, dağıtım ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Firmalarımızdan Endeks kimya deterjan, kozmetik ve medikal ürünler üretmektedir. Pandemi sürecinde firmamız dezenfektan, kolonya, antibakteriyel sıvı sabun, antibakteriyel ıslak mendil üreterek iç ve dış piyasa ihtiyacını karşılamıştır. Ender gıda olarak maske yatırımı yaparak sürece destek olduk’’ dedi.

Ender Grup’un 1968 yılında Siirt ilinde ticaret hayatına başladığını kaydeden Ender Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ender, “1969 yılında Van ilinde toptan ve perakende gıda satışını sürdüren firmamız, 1973 yılında Hakkari ilinin Yüksekova ilçesine taşınarak toptan ve perakende gıda sektöründeki faaliyet alanına hazır giyimi de katmış ve 20 yıl bu alanlardaki hizmetini sürdürmüştür. Firmamız Anadolu’nun çeşitli illerinde faaliyetlerini sürdürürken iş ahlakı ve kalite anlayışıyla çevresinde yüksek bir saygınlık kazanmıştır. Ender Grup potansiyelini daha geniş pazarlarda gerçekleştirmek düşüncesiyle girişimlerimizle 1994 yılında İstanbul Toptancılar Sitesi Rami’de faaliyetlerine devam etmiştir. 1999 yılında ise Efor marketleri ile perakende sektöründe büyümeyi, ancak büyürken hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de istihdam sağlamayı hedefleyerek, mağaza sayısını da yaygınlaştırarak gıda ve perakende sektöründe önemli başarılar elde etmiştir” diye konuştu.



Firmalarının 2017 yılında gelen talepleri değerlendirerek perakende mağazalarını yerel marketlere devrettiğini ifade eden Abdullah Ender, “2000 yılında Ender Gıda dağıtım organizasyonunu kurarak İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında sektöründe lider firmalar ile iş ortaklığına başlamıştır. Ender Gıda sahip olduğu depo alanları, araç filosu ve nitelikli işgücü ile müşterilerimizin beklentilerini istenen zaman ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşılayarak satış ve dağıtım konusunda 20 yıllık bir deneyimi temsil etmektedir. Ender Gıda kurulduğu günden beri dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinirliğe sahip iş ortaklarına ait ürünleri bünyesinde bulundurmaktadır. İş ortaklarıyla sektörde lider olmayı hedefleyen, gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin satış ve dağıtımında İstanbul genelinde 6 bin noktaya ulaşan hizmet ağıyla her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda müşterilerimizi, iş ortaklarımızı her zaman memnun eden ve yüzünü güldüren, lider ve güvenilir, satış ve dağıtım şirketi olduk. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın değişen yaşam şekilleri ve ticari gereksinimlerine uyum sağlayan hizmet ve uygulamaları geliştirerek en yüksek katma değeri oluşturmak, kuruluşundan bugüne kadar bulunduğu tüm sektörlerdeki kaliteli ve sağlıklı ürünleri, başarılı çalışma ekibiyle sunmayı ve sektördeki değişime ve gelişime öncülük etmeyi kalite anlayışı olarak benimsedik. Ender Grup, gıda ve gıdadaki hazır tüketim sektör tecrübesini toptan üssü olarak yurtiçi ve yurtdışı ürün tedariği hizmetini verecek bir boyutta Ender Trade firmasını da kurdu. Ender Trade, ulusal markalara gelen taleplere hızlı ve güvenilir şekilde cevap vererek, sektör beklentilerini kalite, teknoloji ve güven çerçevesinde güçlü ve geniş tedarik ağıyla bir çok ülkeye ihracat yapmaktadır” açıklamasını yaptı.



Ender Grup’un, uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgilerini farklı sektörlerde de değerlendirmek amacıyla ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenecek, AR-GE, istihdam ve ihracata katkı vermek arzusuyla Endeks Kimyayı da 2007 yılında kurduğunu belirten Ender, “Endeks Kimya üretim faaliyetlerini temizlik, deterjan ve kozmetik kategorilerinde sürdürmektedir. Üretimini 26 bin 500 m2 kapalı alanda ve 580 çalışanıyla birlikte hizmet vermektedir. Endeks Kimya olarak 2 bin 500 farklı ürün ürettiğimiz tesislerimizde Kalyon, Hugva, Medilive, Pruva, Alyans, Riviol, Doa , Powerex markaları ile temizlik ve kozmetik ürünleri sınıfına giren tüm gruplarda çeşitliliğini sağlayan Endeks Kimya markalaşma sürecini yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında da geliştirmektedir” değerlendirmesini yaptı.



Ender Grup’un farklı sektörlerde faaliyet gösteren, kozmetik, temizlik malzemeleri ve deterjan üreten grup olduğunu, gıda ve gıda dışında ise “dış ticaret” yapan çok nitelikli bir dağıtım firması olduğunu ifade eden Ender, “Türkiye ekonomisini olumsuz şekilde etkileyen pandemi, firmamız faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz tabloya yol açmadı.Biz firma olarak bu döneme çok hızlı bir şekilde adapte olarak ve yatırımlarımızı yaparak maske, kolonya, dezenfektan üretimine de başladık. Toplumun yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu bu ürünlere yaptığımız yatırımlarla bu olumsuzluk döneminde nitelikli üretimlerimize devam ettik. Bu dönemde medikal ürünler kategorisinde, anti bakteriyel sıvı sabunlar, dezenfektanlar ve insanlarımızın en çok talep ettiği maske üretimleri yaptık. Bu üretimlerimize insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde nitelikli bir şekilde devam etmekteyiz. Bu arada private label olarak Eti Maden’in Borel markalı el dezenfektanı üretimini de yaptık. Pandemi döneminde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Ürünlerimizin yurt içinde satışını yaptığımız gibi dünya pazarlarına ihracat yapabilmekteyiz. Ortadoğu, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Afrika, Amerika’ya çok nitelikli şekilde ihracat gerçekleştiriyoruz. Kısacası Covid döneminde ürün portföyümüzün çeşitliliği dolayısıyla yoğunluğumuz daha önceki dönemlerde olduğu gibi devam etti. Zaten Covid olmasa bile insanların çok hızlı bir şekilde talep ettiği ürünleri hem üretmekteydik, hem de alıp satmaktaydık. Bu dönemde ürünlerimize daha da fazla talep geldi. Bu bizim için gerçekten yoğun bir dönem oldu” değerlendirmesini yaptı.



* 2009 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Endeks Kimya’nın attığı büyük ve hızlı adımlarla kısa sürede 55’i aşkın ülkeye ihracat yapar hale geldiğini vurgulayan Ender, “Uzmanlaşmayı, farklılaşmayı, yenilik ve sürdürülebilirliği temel ölçü olarak benimseyen Endeks Kimya, her yıl İMMİB tarafından açıklanan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği, Yıkama Müstahzarları kategorisinde ilk 5’e girmeyi başarmıştır. 2018 yılı İKMİB tarafından açıklanan ihracat listesinde 4’ncü olarak yerini almıştır ve ödüllendirilmiştir. 2019 yılında ihracat listesinde 3’ncü olmuştur. Bununla birlikte firmamız kendi kategorilerinde Amerika pazarına ihracat yapan firmalar arasında 1’nci sırada yer almaktadır. Kuzey Amerika, Güney Amerika, İngiltere, Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya ve Afrika bölgelerinde aktif şekilde hizmet vermektedir. Endeks Kimya üretim faaliyetlerini sadece kendi markalarıyla değil, yurt içinde ve yurt dışında Private Label üretim yaparak tüketicinin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Endeks Kimya ulusal ve uluslar arası perakende sektöründe önde gelen bir çok firmaya Private Label konusunda profesyonel çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda Endeks Kimya Private Label hizmetini BİM, FİLE, MİGROS, CARREFOUR, AVANSAS firmalarına, yanı sıra uluslararası bir çok firmaya da hizmet sunmaktadır. Endeks Kimya yaptığı AR-GE yatırımları, son teknolojiye sahip üretim tesisi, dünya standartlarına uygun yüksek kaliteli ürünleri ile her geçen gün daha da büyüttüğü hedeflerini uluslar arası pazarlarda yaptığı reklam ve pazarlama faaliyetleri ile gerçekleştirmektedir” ifadelerini kullandı.