Pandemide üniversite fotoğraf yarışması
AGD, pandemi döneminde üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikleriyle gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
GÜNDEM 19.12.2020, 06:53
AGD Üniversite Komisyonu, “Pandemide Üniversite Fotoğraf Yarışması” düzenliyor. Burs ödülünün verileceği yarışmada, son başvuru tarihi 25 Aralık olarak belirlendi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Üniversiteler Komisyonu, “Pandemide Üniversite” konulu Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Yarışmayla ilgili AGD Üniversiteler Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime dönen üniversite öğrencilerin bu dönemi fotoğrafla anlatılmasıyla ilgili fotoğraf yarışması tertipledi. Yarışma da son başvuru tarihi 25 Aralık olarak belirlendi. Yarışmanın konusu “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim” olarak belirlendi. AGD’den yapılan açıklamada, yarışma koşulları olarak her yarışmacı yalnız 1 fotoğraf ile katılabileceği belirtilerek, “Yarışma duyuruları agduniversite.com ve ilgili sosyal medya adreslerinden olacaktır. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon, başkalaştırma, oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Yarışma, üniversite öğrencilerine yöneliktir” ifadeleri yer aldı.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Üniversiteler Komisyonu, “Pandemide Üniversite” konulu Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Yarışmayla ilgili AGD Üniversiteler Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime dönen üniversite öğrencilerin bu dönemi fotoğrafla anlatılmasıyla ilgili fotoğraf yarışması tertipledi. Yarışma da son başvuru tarihi 25 Aralık olarak belirlendi. Yarışmanın konusu “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim” olarak belirlendi. AGD’den yapılan açıklamada, yarışma koşulları olarak her yarışmacı yalnız 1 fotoğraf ile katılabileceği belirtilerek, “Yarışma duyuruları agduniversite.com ve ilgili sosyal medya adreslerinden olacaktır. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon, başkalaştırma, oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Yarışma, üniversite öğrencilerine yöneliktir” ifadeleri yer aldı.
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