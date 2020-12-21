Pandemi en zenginler listesindekilere yaradı!

Koronavirüs salgınının etkisiyle dünyanın en zengin 10 kişisi daha da zenginleşti. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Mart ayından bu yana servetini 70 milyar dolar artırdı. Bezos’un toplam serveti Mart ayından bu yana yüzde 66 artarak 186 milyar dolara yükseldi. Amazon hisseleri de Mart ayından bu yana yüzde 90 değer kazandı. En büyük servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu.

Servet konusunda en hızlı yükselişlerden birini Tesla ve Space X'in kurucu CEO'su Elon Musk kaydetti. Elon Musk’ın Mart ayında 25 milyar dolar olan serveti, salgının elektrikli araçlara geçişi hızlandırılacağının da öngörülmesinin etkisiyle 153 milyar dolara yükseldi.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in tahmini 120 milyar dolarlık bir serveti var. Gates'in serveti Mart ayından bu yana yaklaşık 20 milyar dolar arttı.

Americans for Tax Fairness Direktörü Frank Clemente konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'li milyarderlerin ülkedeki herkese 3000 dolar verse bile pandemi öncesinden daha zengin olacaklarına dikkat çekti.

Bu hızlı zenginleşmede söz konusu isimlerin sahip olduğu hisselerdeki hızlı yükseliş etkili oldu. Örneğin Tesla hisseleri 18-Mart-7 Aralık arasında yüzde 789 yükseldi. Bu da Elon Musk'ın servetinin yüzde 481.7 artmasına yol açtı. Bu dönemde yüzde 72.5, Microsoft yüzde 52.8, Facebook hisseleri ise yüzde 94.5 değerlendi.

Teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik Endeksi pandemi döneminde yüzde 80 yükselirken, S&P 500 endeksindeki yükseliş yüzde 54 oldu.

