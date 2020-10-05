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Pakistan'dan üzen haber! Abdul Ghaffar Aziz vefat etti
Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz'in vefat ettiği bildirildi.
GÜNDEM 05.10.2020, 11:10
Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz vefat etti.
Abdul Ghaffar Aziz'in vefat haberinin ardından Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından taziye mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği üyelerimizden, Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cemaat-i İslami camiasına başsağlığı dileriz.@JIPOfficial pic.twitter.com/snqHRBJQYG
— ESAM (@ESAMGenelMerkez) October 5, 2020
"Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği üyelerimizden, Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cemaat-i İslami camiasına başsağlığı dileriz."
Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği üyelerimizden, Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cemaat-i İslami camiasına başsağlığı dileriz.@JIPOfficial pic.twitter.com/snqHRBJQYG pushfn('ads'); — ESAM (@ESAMGenelMerkez) October 5, 2020
Abdul Ghaffar Aziz'in vefat haberinin ardından Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından taziye mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği üyelerimizden, Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cemaat-i İslami camiasına başsağlığı dileriz.@JIPOfficial pic.twitter.com/snqHRBJQYG
— ESAM (@ESAMGenelMerkez) October 5, 2020
"Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği üyelerimizden, Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cemaat-i İslami camiasına başsağlığı dileriz."
Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği üyelerimizden, Pakistan Cemaat-i İslami Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdul Ghaffar Aziz vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cemaat-i İslami camiasına başsağlığı dileriz.@JIPOfficial pic.twitter.com/snqHRBJQYG pushfn('ads'); — ESAM (@ESAMGenelMerkez) October 5, 2020
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