Pakistan'da tüm ülkede elektrik kesintisi!

Gece saatlerinde yaşanan elektrik krizi sebebiyle Pakistan'ın neredeyse tüm şehirleri tamamen karanlığa gömüldü.

Başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlere uzun süre enerji verilemedi. Havalimanları, hastaneler, evler ve önemli birçok merkez de elektriksiz kaldı.

Kesintilerin ardından Pakistanlı yetkililer, elektriğin yeniden sağlanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Pakistan Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, güç dağıtım sistemindeki akımın sıfırlanması nedeniyle kesintinin yaşandığını, durumun düzeltilmesi için bizzat kendisinin de devreye girdiğini açıkladı.

Elektrik kesintisiyle beraber internet hizmetlerinde ve koronavirüs tedavilerinde aksamalar oldu. Ülke çapında acil durum ilan edilirken, kesinti darbe veya Hindistan saldırısı düşüncesini akıllara getirdiği için halkta paniğe sebep oldu. Yetkililer halka evlerinde kalma çağrısında bulundu.

2015 yılı Ocak ayında da ülkede benzer bir elektrik kesintisi yaşanmış, daha sonra kesintiye Belucistan'da silahlı grupların enerji merkezlerine düzenlediği sabotajlar olduğu anlaşılmıştı.

Dün gece meydana gelen kesintinin de Hindistan sınırı yakınlarındaki bir merkezden kaynaklandığı, olayın arkasında Hindistan'ın doğrudan veya siber saldırılarının olabileceği öne sürülüyor.

