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Pakistan'da buradayız mesajı! 'Atatürk Tatbikatı' başladı...
Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle başladı.
GÜNDEM 09.02.2021, 08:45
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, tatbikatın 3 hafta süreceği kaydedildi.
Açıklamada, tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceğini belirtmişti.
Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor
Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.
Açıklamada, tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceğini belirtmişti.
Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor
Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.
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