Pakistan'da adalet protestosu: Davalar 6 yıldır erteleniyor
Pakistan’da muhalefet partileri, Başbakan İmran Khan liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) aleyhindeki davanın 6 yıldır ertelenmesini protesto etti.
GÜNDEM 19.01.2021, 16:28
Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan 10 muhalefet partisi, başkent İslamabad’da bulunan Seçim Komisyonu Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Muhalefet partileri, Başbakan İmran Khan liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) aleyhindeki davanın 6 yıldır ertelenmesini protesto etti.Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Başkan Yardımcısı Maryam Nawaz, Seçim Komisyonu gözetiminde 6 yıldır bekletilen dış finansman davasının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Davaya ilişkin kararı en kısa sürede açıklaması için Seçim Komisyonu’na çağrıda bulunan Nawaz, “Dış finansman davası, ülkedeki en büyük skandallardan biri. Khan, parti fonları adına milyonlar topladı” dedi. Nawaz ayrıca, Başbakan İmran Han'ın yardım fonlarını, kişisel çıkarları için kullandığını belirtti.
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