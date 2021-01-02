Pakistan, Hindistan'a ait İHA düşürdü

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü duyurdu.

Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

