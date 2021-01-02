Pakistan, Hindistan'a ait İHA düşürdü
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
GÜNDEM 02.01.2021, 23:19
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü duyurdu.
Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.
Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.
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