Pakdemirli'den Mersin'deki ormanı yangını hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Twitter hesabından konuya dair paylaşımda bulunan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Anamur orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

