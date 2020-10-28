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Pakdemirli'den Mersin'deki ormanı yangını hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki meydana gelen orman yangını hakkında açıklama yaptı.

GÜNDEM 28.10.2020, 00:10
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Pakdemirli'den Mersin'deki ormanı yangını hakkında açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Twitter hesabından konuya dair paylaşımda bulunan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:
"Mersin Anamur orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
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