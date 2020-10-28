Pakdemirli açıkladı: İskenderun'daki yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, benzin bidonuyla yakalanan 2 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını açıkladı.Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle: İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık.3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlarımız İskenderun Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak. Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Sorguları yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca dün Hatay Yayladağı'nda çıkan ve söndürülen kırsaldaki yangının şüphelisi 2 kişi de tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Bu kişilerin soruşturmaları devam ediyor.Sevindirici olan taraf can kaybımız yok ama her zaman söylediğimiz gibi ormanlarda sadece ağaç yanmıyor. Ormanlarda da yaban hayatıyla ilgili tamir edilemez veya çok uzun zamanda tamir edilebilecek durumlar ortaya çıkabiliyor.

