Özür grubu atamaları başladı! Özür grubu ataması nedir, nasıl yapılır?

Kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri ile ilgili özür grubu atamaları başladı.

4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınarak 1.aşama işlemleri sona ermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bugün başlayan atamalar 22 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Özür grubu atamalarının 2. aşamasında okul/kurum bazlı tercihler yapılacak.

Boş kadroları gösteren listenin gün içinde açıklanması bekleniyor.

2021 Özür grubu atamaları sonuçları 26 Ocak 2021'de MEB tarafından duyurulacak.

Eş durumundan tayin Anayasanın 41 ve 62'inci maddeleri ile güvence altına alınan ailenin birliği gereğince bir öğretmenin eşinin bulunduğu yere tayin istemesi demektir.

Öğretmenlerden;a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı. Eş, anne, baba, çocuk veya vasi tayin olunan kardeş için alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

1. Öğretmenlerden eşleri...

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

