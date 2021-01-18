Özlenen şehir: Kudüs

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kâğıthane Şubesi’nin, Kudüs ruhunu canlı tutmak amacıyla organize ettiği ‘Adım Adım Beytülmakdis Dersleri’ eğitim serisinin bu haftaki bölümüne, Millî Gazete yazarı ve Yedi İklim Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal konuşmacı olarak katıldı. ‘Doğu Büyüsü Ah Kudüs’ başlıklı online konferansta konuşan Haksal, Kudüs’ün İslam orduları tarafından fethedilmesini, şehrin günümüze kadar gelen tarihi seyrini, Haçlı ve Siyonist ideolojilerinin Kudüs üzerindeki hain planlarını anlattı.



Sömürgeci ve yıkıcı Haçlı Seferleri anlayışının günümüzde de devam ettirildiğini hatırlatan Haksal, “Haçlı Seferleri o dönemde yaşandı ve bitti diye bir bakış açısına sahip olmak yanlıştır. Bakınız Batılılar ne zaman bir İslam ülkesini talan etmeye karar verdilerse bunu hep Haçlı Seferleri idealiyle yapmıştır. Amerikan Başkanı Bush, Irak ve Afganistan’ı işgal ettiğinde Haçlı Seferleri’ne atıf yapmıştı. Yine NATO’nun birçok işgalinde bu anlayış hakimdir. Onlar için Haçlı Seferleri bitmedi ve asla bitmeyecek” ifadelerini kullandı.



Programın kapanış bölümünde Anadolu Gençlik Derneği mensuplarına tavsiyelerde bulunan Haksal, “Gençler bizim medeniyet düşüncemizde bir devamlılık vardır. Her biriniz kendinizi uzmanlaştırmalısınız. Cenab-ı Hak ömrünüzü bereketli kılsın. Gönlünüzü görsün. Hayırlar, iyilikler ve güzellikler üzerine olmanızı diliyorum. Çok okuyun, çok düşünün, çok çalışın. Sizden isteğimiz budur” şeklinde konuştu.



Kudüs’ün özlemi çekilen bir şehir olduğunu belirten Haksal, “Kudüs üzerinde sadece Müslümanların hedefleri yok. Ortodoks Hristiyanların ve birçok gayrimüslim topluluğun Kudüs hedefleri ve idealleri vardır. Yahudilerin zaten öteden beri Kudüs üzerinde planları var. Yahudileri Kudüs’ten kovan Müslümanlar değildir. Bizans döneminde şehirde yaptıkları bozgunculuklar sebebiyle ve Haçlı Seferleri sırasında kovulmuşlardır. Kudüs, Müslümanların anlayışında bir huzur ve güven beldesidir. Kudüs’te ve Müslümanların hâkim olduğu hiçbir beldede gayrimüslimlere zulmedilmemiştir” diye konuştu.

