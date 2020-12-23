Son Dakika
Özlem Zengin'den 'Silivri soğuktur' ironisine gülerek yanıt!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Twitch platformu üzerinden yayınlanan bir programına görüntülü konuşma yöntemiyle katıldı.
GÜNDEM 23.12.2020, 00:04
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, oğlunun oyun konsollarına gelen vergilerin azaltılması yönündeki görüşünü paylaşınca program sunucusunun “Silivri soğuktur şeklide yorumlar geliyor” demesine gülerek yanıt verdi.
Programı sunan İbrahim Haskoloğlu, Özlem Zengin’in oğluna soru yöneltti ve “Hamidullah'a chatten soru gelmiş. Kendisi oyun konsollarına vergiler hakkında neler düşünüyor diye sormuşlar” dedi.
Zengin bunun üzerine soruyu oğluna yöneltti. Oğlundan konuyla ilgili görüşünü alan Zengin, "Vergiler azaltılmalı diyor” ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Haskoloğlu, bu yanıta gelen “Silivri soğuktur” şeklindeki yorum yapıldığını söyledi. AK Partili Zengin, “Silivri soğuktur” ironisine ise gülerek yanıt verdi.
Programı sunan İbrahim Haskoloğlu, Özlem Zengin’in oğluna soru yöneltti ve “Hamidullah'a chatten soru gelmiş. Kendisi oyun konsollarına vergiler hakkında neler düşünüyor diye sormuşlar” dedi.
Zengin bunun üzerine soruyu oğluna yöneltti. Oğlundan konuyla ilgili görüşünü alan Zengin, "Vergiler azaltılmalı diyor” ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Haskoloğlu, bu yanıta gelen “Silivri soğuktur” şeklindeki yorum yapıldığını söyledi. AK Partili Zengin, “Silivri soğuktur” ironisine ise gülerek yanıt verdi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü