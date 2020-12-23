Özlem Zengin'den 'Silivri soğuktur' ironisine gülerek yanıt!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, oğlunun oyun konsollarına gelen vergilerin azaltılması yönündeki görüşünü paylaşınca program sunucusunun “Silivri soğuktur şeklide yorumlar geliyor” demesine gülerek yanıt verdi.

Programı sunan İbrahim Haskoloğlu, Özlem Zengin’in oğluna soru yöneltti ve “Hamidullah'a chatten soru gelmiş. Kendisi oyun konsollarına vergiler hakkında neler düşünüyor diye sormuşlar” dedi.

Zengin bunun üzerine soruyu oğluna yöneltti. Oğlundan konuyla ilgili görüşünü alan Zengin, "Vergiler azaltılmalı diyor” ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Haskoloğlu, bu yanıta gelen “Silivri soğuktur” şeklindeki yorum yapıldığını söyledi. AK Partili Zengin, “Silivri soğuktur” ironisine ise gülerek yanıt verdi.

