Özkök'ten aşı göndermesi: Mao torpilli Doğu Perinçek grubuna giremedik

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ülke genelinde üst yaş grubu insanlara uygulanan koronavirüs aşısı sırasının hala kendisine gelmemesinde şikayetçi oldu.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in aşı olması üzerinden göndermede bulunan Özkök, yazısında "Evet henüz 'Mao torpilli' Doğu Perinçek grubuna giremedik" dedi.

Özkök aşıda sıra beklemesine dair tepkisi şöyle ifade etti:

"Her gün 'e-Nabız'dan bana gelecek aşı bildirimini takip ediyorum: 'COVID Aşı Durumu' yazan bölümde şimdilik şu yazıyor: ' COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuzu güncel değerlendirmelerle güncelleştireceğiz'. Evet henüz 'Mao torpilli' Doğu Perinçek grubuna giremedik... Kuyrukta aşı sıramızı bekliyoruz."

Özkök yazının devamında ise "Ben umutla kuyrukta beklerken, dün HaberTürk’te Oray Eğin’in yazısı beni yerle bir etti. Oray açık açık şunu yazıyor: 'Dolu dolu bir yaşam için 75 yaş iyidir...'Hoppala... Şu an 73 yaşındayım. Demek ki kalmış 2 yıl... Yani 2 yıl için aşı kuyruğunda beklemeye değer mi.... Oray ne yaptın sen ya... Oysa hayat için daha ne kariyer planlarım vardı..." ifadelerine yer verdi.

