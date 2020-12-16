Özgür Özel'den Mevlüt Çavuşoğlu'na: Çayları söyle geliyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz” sözlerini eleştirdi.

Özgür Özel, “AK Parti kriterlerine göre Mevlüt Çavuşoğlu darbecinin daniskasıdır. AK Partili Çavuşoğlu değil de herhangi bir siyasi partiden muhalefet bir siyasetçi söylese, ortalık birbirine girer. Milletin karşısında hangi güç duracak? Senin çayını içeceğiz sen gittikten sonra üstüne keyif kahvesi içeceğiz.” dedi.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:



"Geçen gün Meclis’te bir söz vermiştim, bir söz de Mevlüt Çavuşoğlu’na. Sayın Çavuşoğlu, benim siyasi hayatımın en keyifli günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mermer bir eşiği var, o eşiği geçtik ve devir teslimi izledim. Ekrem İmamoğlu ile sizin büyükşehir belediye başkanınız arasında, pek keyifliydi. Geçen gün içerde bir hadsizlik yapan bakana da söyledim. Takvime bakmak lazım çok sıkışık devir teslimler olacak o gün ama Mevlüt Çavuşoğlu’na da söz olsun. Seçimden sonra dışişleri bakanımız görevi teslim alırken o odada olacağım. Çayları söyle geliyorum. Mevlüt Çavuşoğlu’nun görev tesliminde Özgür Özel o odada olacak. Seni yolcu edeceğiz, çayını içeceğiz. Sen gittikten sonra da üstüne bir keyif kahvesi içeceğiz, milletimizin yüzü gülsün diye."

