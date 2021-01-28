Özgür Özel’den Erdoğan’a Z kuşağı sorusu: 5 maaşı biliyor mu gençler?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "SSK'yı Z Kuşağı'na anlatmanız gerekiyor" sözlerine verdi. Özel, "Z kuşağı kendine saray yapanları biliyor." dedi.

"Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında vatandaşın sıkıntılarını konuşmak yerine döndü dolaştı Sayın Genel Başkanı’mızın SSK dönemini Z kuşağına anlatmaları gerektiğini söyledi." diyen Özel, şunları söyledi:



Z kuşağı, kimseden talimatla bir konuda kanaat sahibi olacak bir kuşak değil. En büyük üzüntümüz, belli yaş altındaki gençlerin ailelerin koşullarından dolayı yaşadığı adaletsizliktir. Birinin elinde telefon var diğerinin yoksa bizim derdimizdir. Onlar en çok eşitsizlik ve haksızlıktan rahatsızlardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın dikte etmesine gerek yok, onlar bir şey öğrenmek isterlerse öğrenirler. SSK Genel Müdürü, SSK’da hükümetin altında aldığı kararları yapıyor. Erdoğan, ‘ben yapmadım müdürler yaptı’ diyor mu? Hesabı Kemal Bey verecek. Kemal Bey döneminde 4,5 milyar TL açık var, şimdi 400 milyar TL açık var. Tam yüz kat artmış. O dönemde daha az prim alınıyordu, emekli olmak için kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli oluyorlardı. Hep asgari ücretli olduğunda emeklinin aldığı maaş, şimdikinin iki katıydı. Kemal Bey ne kadar temiz ve düzgün bir insanmış ki Tayyip Erdoğan’ın ona bulduğu kusur SSK müdürüykenmiş. Z kuşağı bilsin diyor. Z kuşağı kendine saray yapanları biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bir apartmanın dördüncü katında oturuyor; Tayyip Erdoğan, bin 500 odalı sarayda oturuyor. Bunları benim söylememe gerek yok, Z kuşağı görüyor.



Pergoleci Fahrettin üç, eşi iki maaş, eve beş maaş giriyor. Bu beş maaşı bilmiyor mu gençler? Bu beyefendi suçüstü yakalanınca, ‘hayır işlerinde kullanıyorum’ diyor. Ahireti de bizim sırtımızdan. Bırak devleti, devlet ne yapacağını bilir. Hanımefendi yakalandı, ‘alıyordum ama feragat ettim.’ Feragatin de belgesini görmedik. Gençler bunları görüyor Recep Bey. Ama görmeden sizin yaptıklarınız var. Biri gelip geçmişi anlatacaksa, AKP yokken KPSS’ye giriliyordu, yüksek alan işe giriyordu. Şimdi mülakat var. Yukarıdan torpilli olanına iş var. Gençler gelecekten endişeli ya, ülkeyi AK Parti yönettiği için. Eskiden okulu bitiren hemşire, göreve atanıyordu. Her mesleğin atanamayanları var. Sanki kusur kendindeymiş gibi atanamayanlar, milletin çocukları, orta direk ailelerin çocukları. Bunun için sözlü mülakat getirdiler. Size reis deyince aklınıza ne gelir? Temel Reis gelir. Ama onlar için olmaz. Recep Tayyip Erdoğan gelecek akla. Bu gençlerin sorularını çaldılar. Soruları çaldılar, FETÖ’cülere verdiler. Şimdi işsiz ya da düşük maaşla çalışıyor Neden? Senin atadığın ÖSYM Başkanı, soruları çalıp, FETÖ’cülere verdiler diye. Z kuşağı sizi şuradan biliyor. Boğaziçi’ne AK Partili rektör atadınız. Partili rektör. Sonra da gidip Boğaziçi kapısına kelepçe takıp, rezil ettiniz. Boğaziçi’nin kuralı var. Bir şey hatırlatılacaksa, bu Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin iki kurucu babasına ‘iki ayyaş’ dedi. Yaşam biçimine bakış açısı öyle ki Atatürk ve İsmet Paşa, içki içtikleri için ‘iki ayyaş’ dedi. Gençler bakınca, geçmişte bunları görecek. Belki yeni doğmuşlardı, ama bu ülkenin iki kurucu babasına ‘iki ayyaş’ diyeni affetmezler.



Ben sordum, en çok ‘hayvan hakları yasasını çıkarın’ dediler. Kaç yıldır söz veriyorsunuz, nerede yasa? Birlikte toparladık, koyduk niye yapmıyorsunuz? Gençler kadın hakları konusunda bir şeyler istiyor. Gençler ötekileştirmeyin istiyor. Hiçbirinde yoksunuz, sonra 30 sene öncesini anlatacaksınız. Neyi anlatacaksın. Artık bıkkınlık veren bir şey var. Aşağıda baktığımda bunların grup başkanvekilleri, kadın milletvekilleri, Meclis başkanvekilleri, birtakım suçların kişinin partisine mal edilmesinin çok yanlış olduğunu söylerler. Tecavüzcünün partisi olmaz. CHP’de numunelik olmuş. Kimse örtbas etmemiş. Bir gün dedim. Aynı olaylarda AK Parti il başkanlıklarında yaşanan olaylar var dedik. 9’uncusunda ‘durun’ dediler. Partisinde 30 küsur olay var, ‘sus’ diyorlar. Biraz daha söylerlerse kaldığım yerden anlatmaya devam edeceğim. Bize yakışmaz ama. İnsanlar aç, insanlar yoksul, aşı temin edemiyorsun, bunları konuşmak yerine, ‘bunları söylersem CHP yıpranır mı’ diyorsun. Çok meraklıysan okurum aşağıda.

