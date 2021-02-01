Özgür Özel ile Süleyman Soylu arasında tartışma!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için söylediği “Cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" sözleri üzerine iki isim arasında tartışma çıktı.

Özel, "Hodri meydan. Birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım" derken, Soylu’dan “Ayıp ettin” yanıtı geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in Twitter paylaşımını alıntılayan Soylu, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" dedi.

Bunun üzerine Soylu'ya Özgür Özel'den cevap geldi.

Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hodri meydan birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım. Sen FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş FETÖ'nün kanallarında şimdi kolkola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın! Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir! Aman aman hadsiz Süleyman! Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun! Allah göstermesin" dedi.



Aman aman hadsiz Süleyman!Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun!Allah göstermesin.#ÇarkçıSüleyman

— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 1, 2021

İki isim arasındaki tartışma Soylu’nun “46 Özgür yine yakalandın çarkçı derken ayıp ettin” sözleriyle devam etti.

Soylu paylaşımının devamında, “Çarkçı Kemal’i herkes biliyor... Kemal Kılıçdaroğlu’na nefretini benim üzerimden niye kusuyorsun. Ayıp ayıp...” ifadelerini kullandı.



46 Özgür Yine yakalandınÇARKÇI derken Ayıp ettin“Çarkçı Kemal”i herkes biliyor...Kemal Kılıçdaroğlu’na nefretini benim üzerimden niye kusuyorsun.Ayıp ayıp... https://t.co/i8aFi75g3s

— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021

Aman aman hadsiz Süleyman!Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun!Allah göstermesin.#ÇarkçıSüleyman — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 1, 2021

46 Özgür Yine yakalandınÇARKÇI derken Ayıp ettin“Çarkçı Kemal”i herkes biliyor...Kemal Kılıçdaroğlu’na nefretini benim üzerimden niye kusuyorsun.Ayıp ayıp... https://t.co/i8aFi75g3s — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021

