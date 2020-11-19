Son Dakika
Özgür Demirtaş’tan sert tepki: Niye bunca zarar ettik!
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası kararı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
GÜNDEM 19.11.2020, 15:00
2
Finans Profesörü Özgür Demirtaş, Merkez Bankası tarafından açıklanan %15 faiz arttırımı kararı sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Kararın geç alındığını ifade eden Profesör Özgür Demirtaş, "Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik" yazarak duruma tepki gösterdi.
Profesör Özgür Demirtaş'ın dikkat çeken paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı....Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye... https://t.co/7SVk6HicDn
— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020
Öte yandan Finans Profesörü Özgür Demirtaş, açıklanan kararın reformlarla desteklenmesi gerektiğini yazarak, "Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder." uyarısında bulundu.
Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder.
Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı.... Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye...
Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı....Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye... https://t.co/7SVk6HicDn pushfn('ads'); — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020
Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020
Kararın geç alındığını ifade eden Profesör Özgür Demirtaş, "Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik" yazarak duruma tepki gösterdi.
Profesör Özgür Demirtaş'ın dikkat çeken paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı....Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye... https://t.co/7SVk6HicDn
— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020
Öte yandan Finans Profesörü Özgür Demirtaş, açıklanan kararın reformlarla desteklenmesi gerektiğini yazarak, "Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder." uyarısında bulundu.
Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder.
Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı.... Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye...
Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı....Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye... https://t.co/7SVk6HicDn pushfn('ads'); — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020
Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü