Özgür Demirtaş’tan sert tepki: Niye bunca zarar ettik!

Finans Profesörü Özgür Demirtaş, Merkez Bankası tarafından açıklanan %15 faiz arttırımı kararı sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kararın geç alındığını ifade eden Profesör Özgür Demirtaş, "Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik" yazarak duruma tepki gösterdi.

Profesör Özgür Demirtaş'ın dikkat çeken paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı....Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye... https://t.co/7SVk6HicDn

— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020

Öte yandan Finans Profesörü Özgür Demirtaş, açıklanan kararın reformlarla desteklenmesi gerektiğini yazarak, "Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder." uyarısında bulundu.

Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder.



Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı.... Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye...

Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı....Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye... https://t.co/7SVk6HicDn pushfn('ads'); — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020

Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020

