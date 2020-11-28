Özgür Demirtaş'tan korkutan analiz! Önerisi ise dikkat çekti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin ekonomideki büyük krizine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabından Türkiye'de vatandaşların büyük sorunlarla baş başa kalacağını belirten Demirtaş, şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye’de:

1) Alım gücü düşmeye devam edecek.

2) Geçmişte alabildiğiniz şeyleri çok daha zor alabileceksiniz.

3) Geliriniz artsa bile gideriniz daha hızlı artacak.

Bunu düzeltmenin tek yolu, siyasetçilere reform yaptırtmak..."



Türkiye’de:1) Alım gücü düşmeye devam edecek.2) Geçmişte alabildiğiniz şeyleri çok daha zor alabileceksiniz.3) Geliriniz artsa bile gideriniz daha hızlı artacak.Bunu düzeltmenin tek yolu, siyasetçilere reform yaptırtmak...

— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 27, 2020



Türkiye’de:1) Alım gücü düşmeye devam edecek.2) Geçmişte alabildiğiniz şeyleri çok daha zor alabileceksiniz.3) Geliriniz artsa bile gideriniz daha hızlı artacak.Bunu düzeltmenin tek yolu, siyasetçilere reform yaptırtmak... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 27, 2020

