Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tepkisi!

Ekonomist Özgür Demirtaş, 2021 yılı asgari ücret tutarının açıklanması sonrasında dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Twitter hesabından ülkenin büyük bir kısmının asgari ücrete mahkum edildiğini aktaran Demirtaş, şu paylaşımda bulundu:

"Asgari ücretten sadece 1000 lira fazla alan Mühendis adam artık:

Mühendis olur mu?Okur mu?

Ülkenin yarısı asgari ücretli olmuş.Bu mu başarı?

Orta direkten vergiyi al o parayla asgari ücretli olmuş yığınları kıtı kıtına geçindir.

Bu mu başarı?"



Asgari ücretten sadece 1000 lira fazla alan Mühendis adam artık:Mühendis olur mu?Okur mu?Ülkenin yarısı asgari ücretli olmuş.Bu mu başarı?Orta direkten vergiyi al o parayla asgari ücretli olmuş yığınları kıtı kıtına geçindir.Bu mu başarı?

— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 29, 2020



Asgari ücretten sadece 1000 lira fazla alan Mühendis adam artık:Mühendis olur mu?Okur mu?Ülkenin yarısı asgari ücretli olmuş.Bu mu başarı?Orta direkten vergiyi al o parayla asgari ücretli olmuş yığınları kıtı kıtına geçindir.Bu mu başarı? — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 29, 2020

