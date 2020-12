Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘ dolar kuru’ tepkisi: Dolar 4 kuruş düşmüş vs vs bunlar boş konuşma!

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan iktidara yakın gazeteci Turgay Güler, ABD'nin yaptırım kararına yönelik yaptığı değerlendirmede, karar sonrası Dolar/TL'de yaşanan 4 kuruşluk düşüşe işaret ederek, "Görüyorsunuz dolar 7.84'e düştü. O büyüklükte bir devletiz artık" dedi.

Sunucu Ahmet Hakan'da Güler'in bu sözlerini, "Doğru" diyerek onayladı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Hakan ve Turgay Güler’in yaptığı dolar yorumuna tepki gösterdi.

Yapılan yorumları doğru bulmayan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş paylaşımında, "Yaptırım kararı sonrası Dolar/TL düştü diye sevinen TV yorumcuları: Yine gerçeklikten kopmuşlar. Yazdığım gibi çok daha sert Ekonomik yaptırımlar olabilirdi. Olmadığı için şimdilik piyasalar sakin kaldı. Ancak Ocak ayında ne olacak bilmiyoruz. O yüzden saçma sapan hamasi yorumlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’in açıklamalarını boş konuşma olarak değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, " Türkiye hangi reformları yaparsa Ambargolardan, Jeopolitik olaylardan daha az etkilenir diye konuşmamız lazım. Yok Ambargo sonrası Dolar 4 kuruş düşmüş vs vs bunlar boş konuşma..." değerlendirmesinde bulundu.

