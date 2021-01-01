Özgür Demirtaş’ın matematik sorusu Twitter’da viral oldu
Özgür Demirtaş’ın matematik sorusu Twitter’da viral oldu. İşte Demirtaş'ın sorduğu sorunun doğru cevabı...
GÜNDEM 01.01.2021, 07:53
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşım viral oldu. Bir hırsızla bakkal arasında geçen hayali bir olayı anlatan profesör, takipçilerine matematik sorusu yöneltti. Demirtaş bu soru karşısında takipçilerinden 15 binden fazla yanıt aldı.
Bir hırsızın bir bakkala girip önce 100 TL çaldığını söyleyen profesör, daha sonra da çaldığı bu parayla 70 TL'lik alışveriş yaptığını, bakkalın da hırsıza 30 TL para üstü verdiğini söyledi. Demirtaş, bu durumda bakkalın kaybının ne kadar olduğunu sordu.
Demirtaş'ın sorduğu matematik sorusunun gündem olması üzerine yeni bir paylaşım daha yapan profesör, "Bir soru sordum: 70 TL kelimesi trend olmuş, Hay Allahım" dedi. Pek çok kişi cevabın “70 TL” olduğunu düşüyordu, ancak bu cevap doğru değil.
Hırsız ilk olarak 100 lira çaldığı için, bakkalı 100 liralık bir zarara uğratıyor.
Aynı 100 lira ile bakkala dönüyor ve o parayı alışveriş yapmak için vermiş oluyor.
Bu aşamaya kadar bakkalın ne zararı ne kârı var.
Ancak hırsız, bu 100 lira karşılığında 70 liralık alışveriş yapıyor. Yani aslında cebinden hiç para çıkmadan 70 liralık ürün almış oluyor.
Ardından 30 liralık da para üstü alıyor. Hesap edildiği zaman bakkalın zararı burada 70 liralık ürün ve 30 liralık nakit. Yani 100 TL oluyor.
Bir hırsızın bir bakkala girip önce 100 TL çaldığını söyleyen profesör, daha sonra da çaldığı bu parayla 70 TL'lik alışveriş yaptığını, bakkalın da hırsıza 30 TL para üstü verdiğini söyledi. Demirtaş, bu durumda bakkalın kaybının ne kadar olduğunu sordu.
Demirtaş'ın sorduğu matematik sorusunun gündem olması üzerine yeni bir paylaşım daha yapan profesör, "Bir soru sordum: 70 TL kelimesi trend olmuş, Hay Allahım" dedi. Pek çok kişi cevabın “70 TL” olduğunu düşüyordu, ancak bu cevap doğru değil.
Hırsız ilk olarak 100 lira çaldığı için, bakkalı 100 liralık bir zarara uğratıyor.
Aynı 100 lira ile bakkala dönüyor ve o parayı alışveriş yapmak için vermiş oluyor.
Bu aşamaya kadar bakkalın ne zararı ne kârı var.
Ancak hırsız, bu 100 lira karşılığında 70 liralık alışveriş yapıyor. Yani aslında cebinden hiç para çıkmadan 70 liralık ürün almış oluyor.
Ardından 30 liralık da para üstü alıyor. Hesap edildiği zaman bakkalın zararı burada 70 liralık ürün ve 30 liralık nakit. Yani 100 TL oluyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü