Özgür Demirtaş’ın matematik sorusu Twitter’da viral oldu

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşım viral oldu. Bir hırsızla bakkal arasında geçen hayali bir olayı anlatan profesör, takipçilerine matematik sorusu yöneltti. Demirtaş bu soru karşısında takipçilerinden 15 binden fazla yanıt aldı.

Bir hırsızın bir bakkala girip önce 100 TL çaldığını söyleyen profesör, daha sonra da çaldığı bu parayla 70 TL'lik alışveriş yaptığını, bakkalın da hırsıza 30 TL para üstü verdiğini söyledi. Demirtaş, bu durumda bakkalın kaybının ne kadar olduğunu sordu.

Demirtaş'ın sorduğu matematik sorusunun gündem olması üzerine yeni bir paylaşım daha yapan profesör, "Bir soru sordum: 70 TL kelimesi trend olmuş, Hay Allahım" dedi. Pek çok kişi cevabın “70 TL” olduğunu düşüyordu, ancak bu cevap doğru değil.



Hırsız ilk olarak 100 lira çaldığı için, bakkalı 100 liralık bir zarara uğratıyor.

Aynı 100 lira ile bakkala dönüyor ve o parayı alışveriş yapmak için vermiş oluyor.

Bu aşamaya kadar bakkalın ne zararı ne kârı var.

Ancak hırsız, bu 100 lira karşılığında 70 liralık alışveriş yapıyor. Yani aslında cebinden hiç para çıkmadan 70 liralık ürün almış oluyor.

Ardından 30 liralık da para üstü alıyor. Hesap edildiği zaman bakkalın zararı burada 70 liralık ürün ve 30 liralık nakit. Yani 100 TL oluyor.

