Özgür Demirtaş sitem etti! Doları düşüren nedenleri sıraladı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesiyle başlayan ekonomideki yeni dönemde dolar kurunun hızla değer kaybetmesi ekonomi çevreleri tarafından olumlu karşılanırken, yıllardır hükümete uyarılar yapan ekonomistleri de haklı çıkardı.

Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin ekonomi politikalarında attığı adımlara değindi.



Ekonomideki istikrar için gerekenleri sıralayan Demirtaş,"Ben ve benim gibi düşünen bir çok Akademisyen, Ekonomist, piyasa uzmanı yıllardır ne dedi? Enflasyonu tek haneye indirmeliyiz, vatandaşın alım gücünü korumalıyız, fiyat istikrarı en büyük öncelik olmalı, doğrudan uluslararası yatırımla büyümeliyiz, Para politikasına kredibilite kazandırmalıyız, TL'ye güvenen yatırımcıların güvenini kırmamalıyız. Hukuk devletine dönüp yapısal reform yapmalıyız, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi olmalı" ifadelerini kullandı.



Ben ve benim gibi düşünen bir çok Akademisyen, Ekonomist, Piyasa uzmanı yıllardır ne dedi? :--Enflasyonu tek haneye indirmeliyiz.--Vatandaşın alım gücünü korumalıyız.--Fiyat istikrarı en büyük öncelik olmalı.--Doğrudan uluslararası yatırımla büyümeliyiz.

— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 11, 2020





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği cümlelerin yıllardır söylediğini dile getiren Özgür Demirtaş, "Faiz kararının artık Mantıkla alınacağı düşünüldü. Sadece bu söylemler bile Dolar'ı düşürdü. Doğru tektir. Onu da mantık belirler. O doğrudan şaşılmamasını dilerim" dedi.



Kendilerin eleştiren yandaşlara sitem eden Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Bizleri bunları söylerken hunharca eleştiren onlarca vatan haini trol şu an ne yapıyor? Neyse önemli olan Türkiye'nin bu reformları hayata geçirmesi. Büyük ülkeyiz bu zorlukları atlatırız" ifadelerini kullandı.



"Madem bu doğrular biliniyordu, neden yıllardır yapılmadı" konusuna ise şimdilik girmiyorum. Bizleri bunları söylerken hunharca eleştiren onlarca vatan haini trol şu an ne yapıyor? Neyse önemli olan Türkiye'nin bu reformları hayata geçirmesi. Büyük ülkeyiz bu zorlukları atlatırız

— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 11, 2020





Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve hükümetin piyasalara olumlu mesajları sonrası dolar kuru düşüşünü sürdürüyor. Doların güncel kur fiyatı 7 lira 85 kuruş seviyesinde izliyor.

Ben ve benim gibi düşünen bir çok Akademisyen, Ekonomist, Piyasa uzmanı yıllardır ne dedi? :--Enflasyonu tek haneye indirmeliyiz.--Vatandaşın alım gücünü korumalıyız.--Fiyat istikrarı en büyük öncelik olmalı.--Doğrudan uluslararası yatırımla büyümeliyiz. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 11, 2020

"Madem bu doğrular biliniyordu, neden yıllardır yapılmadı" konusuna ise şimdilik girmiyorum. Bizleri bunları söylerken hunharca eleştiren onlarca vatan haini trol şu an ne yapıyor? Neyse önemli olan Türkiye'nin bu reformları hayata geçirmesi. Büyük ülkeyiz bu zorlukları atlatırız pushfn('ads'); — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 11, 2020