Özer Hurmacı hakkında flaş suç duyurusu
Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan, iftira niteliğinde paylaşımlar yaptığını öne sürerek Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulundu.
GÜNDEM 13.10.2020, 20:21
Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Mestan'ın avukatı Kürşat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcu Özer Hurmacı'nın müvekkili hakkında sosyal medya hesabından mesnetsiz ve iftira niteliğinde paylaşım yaptığını öne sürdü.
Hurmacı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ise şikayette bulunduklarını aktaran Ergün, "Adı geçen şahsa karşı Bursa'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine bağışlanmak üzere 100 bin lira manevi tazminat istemli dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Mestan'ın avukatı Kürşat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcu Özer Hurmacı'nın müvekkili hakkında sosyal medya hesabından mesnetsiz ve iftira niteliğinde paylaşım yaptığını öne sürdü.
Hurmacı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ise şikayette bulunduklarını aktaran Ergün, "Adı geçen şahsa karşı Bursa'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine bağışlanmak üzere 100 bin lira manevi tazminat istemli dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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