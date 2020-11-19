Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan personel alımı

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilan göre Sınav başvurusu, 7 Aralık 2020 tarihinden 18 Aralık 2020 günü saat 18.00'a kadar yapılacak.

Başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek...



SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylar için son gün 18 Aralık 2020...

Uzman Yardımcılığı için aranan şartlar ise..

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1'de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1'de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

