Özel okulların ücret iadesine ilişkin velilerin aleyhine karar
Özel okulların ücret iadesine ilişkin velilerin aleyhine karar çıktı.
GÜNDEM 09.01.2021, 19:36
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Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından özel okul velileri ödedikleri ücretlerin düşmesi gerektiğini sık sık dile getiriyordu.
Bir veli de bu konuyla ilgili harekete geçti ancak Ankara Etimesgut İlçe Tüketici Hakem Heyeti Milli Eğitim Bakanlığının yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.
Bu kararla birlikte uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim aynı nitelikte değerlendirilmiş oldu.
Özel okul danışmanlığı ve vekilliği de yapan Avukat Sinem Kızılbuğa, kararın özel okulların lehine ve emsal olduğunu söyledi:
“Tüketici hakem heyeti kararda, Milli Eğitim Bakanlığının online eğitimi ile yüz yüze eğitimini eşit gördüğünün altını çizerek. Daha sonrasında ise okulun tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini göz önüne almış ve tüketicinin ücret iadesine gerek olmadığına karar vermiş.”
Bir veli de bu konuyla ilgili harekete geçti ancak Ankara Etimesgut İlçe Tüketici Hakem Heyeti Milli Eğitim Bakanlığının yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.
Bu kararla birlikte uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim aynı nitelikte değerlendirilmiş oldu.
Özel okul danışmanlığı ve vekilliği de yapan Avukat Sinem Kızılbuğa, kararın özel okulların lehine ve emsal olduğunu söyledi:
“Tüketici hakem heyeti kararda, Milli Eğitim Bakanlığının online eğitimi ile yüz yüze eğitimini eşit gördüğünün altını çizerek. Daha sonrasında ise okulun tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini göz önüne almış ve tüketicinin ücret iadesine gerek olmadığına karar vermiş.”
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