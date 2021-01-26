Özel okul sahibi Valilik’ten şikâyetçi!..

Yalova Valiliği’nden 36 bin liraya kiraladığı binanın ruhsatsız olduğunu ifade eden Acar, bina krizini çözmek için milyonlarca lira harcadığını iddia etti. Arabuluculuk sisteminde Yalova Valiliği ile anlaşma yoluna gittiğini ifade eden Acar, valiliğin sözleşme şartlarına uymadığı ve ruhsat çıkartmadığı için tekrar mağdur olduğunu iddia etti.

Yalvova’da eğitim kurumları bulunan Mesut Acar, 6 yıl önce okul yapmak için kiraladığı bina ile alakalı Yalova Valiliği tarafından mağdur edildiğini iddia etti. Aylık 36 bin liraya kiraladığı binanın kullanıma açacağı sırada “ruhsatsız” olduğu ortaya çıkan Acar, valilikle davalık oldu. Yalova Valisi’nin değişmesinin ardından yeni vali Muammer Erol ile anlaşma yoluna giden Mesut Acar, arabuluculuk sözleşmesine rağmen tekrardan mağdur edildi. 6 yıl önce 36 bin liraya kiralanan ve Mesut Acar tarafından 6 milyon liralık yatırım yapılan bina, Yalova Belediyesi’ne verilmek için 30 bin liradan ihaleye açıldı.

Acar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Acar, “Söz konusu bina için 6 yıl önce açık ihale yapıldı. Yalova Belediyesi 5 bin lira öderken ben 36 bin lira ödeyerek bu binayı kiraladım. Sözleşme yaptıktan sonra kullanıma geçerken valilik binanın ruhsatsız olduğunu söyledi. Ruhsat almaların söyledik fakat almadılar. Bu şekilde ruhsatsız binayı bana kiralamış oldular. Biz de bu hukuksuzluk yüzden dava açtım. Davayı kazanacağımız sırada Vali değişti. Yeni Vali Muammer Erol geldi ve arabuluculuk teklif etti. Ben de o zamana kadar ödediğim 2 milyon liralık kirayı sildim, paramız devlete gitti diye düşündüm ve arabuluculuğa gittik. İl Genel Meclisi’nden karar çıkarttılar, arabuluculuk ile anlaştık. Arabuluculuk Belgesi’ne istinaden bu binanın Yapı Kayıt Belgesi’ne ve Tapu Harcına toplam 400 bin lira nakit parayı 2019 yılında ödedim. Ben bu sözleşmeye satırı satırına uydum. Sözleşmeye güvenerek bu binaya 6 milyon daha yatırım yaptım” diye konuştu.

“Valilik, binanın ruhsatlandırılması için Belediye’ye başvuru yapacak veya beni yetkilendirecekti. Fakat hiçbirini yapmadılar” diyen Acar, “Ben de bu durumu Kamu Denetim Kurumu’na şikâyet ettim. Belediye savunma yaparak başvuru yapmadığımızı söyledi. Valilik başvuru yapmadığını itiraf etti. Hâlbuki ben 10 kez başvuru yapıp, yetkilendirme istedim. Sonrasında Valilik sözleşmeyi idari bir kararla feshetti. Bunu da mahkemeye taşıdık. Mahkeme kararı olmadan sözleşmeyi feshedemezler. Şimdi de bu binayı bizden alıp Yalova Belediyesi’ne vermek için ihale açtılar. Benim 6 yıl önce 36 bin liraya kiraladığım, 6 milyon lira yatırım yaptığım binayı 30 bin liraya lira kiraya ihale açtılar. Bu kamu zararıdır. Benim sözleşmemin devam ettiği binayı nasıl ihale açıyorlar? Ruhsatsız olduğu söylenen binayı belediye nasıl kullanacak? Bunlar hep hukuka aykırı. Valilikle sözleşme yapıp, tüm harcamaları yaptım. Şimdi ‘Sen çık, biz kullanalım’ diyorlar. Bu nitelikli dolandırıcılıktan farksızdır” ifadelerini kullandı.

