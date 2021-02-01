Özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı...
Mersin’de özel harekat polislerinin olduğu zırhlı aracın otomobil ile çarpışması sonucu, 4'ü polis 6 kişi yaralandı.
GÜNDEM 01.02.2021, 01:55
Kaza, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, E.Y. yönetimindeki 35 BLY 71 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları M.Ç, Y.Ü, M.G, D.K. ile otomobil sürücüsü E.Y. ve yanındaki Ç.U. yaralandı., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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