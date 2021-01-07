Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Özel Güvenlik Kimlik Kartı (ÖGG) için ilk defa sınava girecekler veya yenileme sınavına girecekler için İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Daha önce pandemi nedeniyle iptal edilen sınavın yapılmasına karar verildi. Özel Güvenlik Sınavı 2021 için yapılacak. Tarih bugün İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, temel veya yenileme özel güvenlik sınavı 20 Şubat 2021’de yapılacak.

Sınavda salgın nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam riayet edilmesi bekleniyor.

