Özel anaokulu ve kreşler için açıklama: Kapatılacak mı?
Özel anaokulu ve kreşler için beklenen açıklama geldi. Devlete bağlı özel anaokulu ve kreşler koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Peki özel anaokulu ve kreşler kapatılacak mı?
GÜNDEM 02.12.2020, 10:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam ‘anasınıfı ve benzeri faaliyetlere ara verilecek’ dedi. Ardından çıkan İçişleri Bakanlığı genelgesinde de 9 maddede “Anasınıfı ve anaokulların faaliyetlerine ara verilmesi” bölümü yer aldı. Gün boyunca bu maddenin okul öncesi özel öğretim kurumlarını kapsayıp kapsamadığı tartışıldı. Ancak bu akşam faaliyetlerine ara verecek olanın sadece devlet okulları olduğu netleşti. Okul öncesi eğitim özel öğretim kurumlarında sürecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Cem Gençoğlu imzasıyla dün akşam “Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” başlıklı bir yazı yayımlandı.
Yazıda, daha önce bakanlığın Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyri ve çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak yüz yüze eğitime devam eden resmî anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından uzaktan eğitim kararı alabileceği hatırlatıldı.
Yazıda, 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı alındığına dikkat çekilerek, “Diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi resmî okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı) da uzaktan eğitime geçilmesi” bölümü yer aldı.
Bu yazıda özel öğretim kurumlarında da uzaktan eğitime geçildiği kararı yer almıyor. Yetkililer çalışan anneler için “okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet vermeye devam ettiklerini” belirtiyor.
Bu durumda da devlet okullarında çalışan veli yok mu?
Bu arada yetkililer, il hıfzısıhha kurullarının farklı karar alabileceklerine de dikkat çekerek, "Bu durumda kurul kararıyla uzaktan eğitime geçilebilir" diyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Cem Gençoğlu imzasıyla dün akşam “Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” başlıklı bir yazı yayımlandı.
Yazıda, daha önce bakanlığın Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyri ve çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak yüz yüze eğitime devam eden resmî anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından uzaktan eğitim kararı alabileceği hatırlatıldı.
Yazıda, 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı alındığına dikkat çekilerek, “Diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi resmî okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı) da uzaktan eğitime geçilmesi” bölümü yer aldı.
Bu yazıda özel öğretim kurumlarında da uzaktan eğitime geçildiği kararı yer almıyor. Yetkililer çalışan anneler için “okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet vermeye devam ettiklerini” belirtiyor.
Bu durumda da devlet okullarında çalışan veli yok mu?
Bu arada yetkililer, il hıfzısıhha kurullarının farklı karar alabileceklerine de dikkat çekerek, "Bu durumda kurul kararıyla uzaktan eğitime geçilebilir" diyor.
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