Özdemir'den vergi tepkisi!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı Twitter'dan piyasaya yeni sürülen Ipone telefonlara uygulanan vergilere tepki gösterdi.

Canlı yayındaki konuğuyla beraber telefon ve arabalara uygulanan vergilerin yüksekliğini sert dille eleştiren Özdemir, "Iphone ise bir bana bir devlet babaya... Arabaysa bir bana üç devlet babaya... " diye tepki gösterdi.

