Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren tepkisi!

Sanatçı Özdemir Erdoğan, Posta gazetesine verdiği röportajda Zeki Müren hakkında gündem olan açıklamalarda bulundu.

1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren'in eşcinsel olması üzerinden gençlere kötü örnek olduğunu belirten Erdoğan, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Sonradan bir sürü Zeki Müren’in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır” dedi.

Zeki Müren'e eleştirilerini sürdüren Erdoğan ayrıca, "Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Aklı başında olan herkes böyle düşünür. Bugün erkekler mini etek giyip oje sürse, makyaj yapsa hoş karşılanır mı? Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz… Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor" diye de ekledi.

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

