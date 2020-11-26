Özdağ'dan Meral Akşener'e Buğra Kavuncu yanıtı! 4 maddelik açıklama
İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, Fatih Altaylı'nın programında gündemi değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı yanıt verdi.
GÜNDEM 26.11.2020, 23:51
İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın TekeTek programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Twitter'dan Akşener'e başta İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında olmak üzere yaptığı açıklamalar itibarıyla doğru söylemediğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Akşener,Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.
2) Siz bana "Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim.
3) Benden randevu istemedi, ben sadece üstü çizilen vekillerle görüştüm demişsiniz. Sayın İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde kendisini davet ederek görüştünüz.
4) Ben AKP ile İYİ Parti anayasa çalışması yapıyor demedim. Uğur Poyraz'ın Ankara'da, değişik mahfillerde birlikte anayasa yapıyoruz diye konuştuğunu söyledim ve size de doğru mu diye sordum. Arzu ederseniz bu konuşmanın şahidi olan saygın siyasetçinin de numarasını size yollarım."
Sayın Akşener,Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz. #TekeTek
— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) November 26, 2020
Sayın Akşener,Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz. #TekeTek — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) November 26, 2020
Twitter'dan Akşener'e başta İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında olmak üzere yaptığı açıklamalar itibarıyla doğru söylemediğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Akşener,Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.
2) Siz bana "Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim.
3) Benden randevu istemedi, ben sadece üstü çizilen vekillerle görüştüm demişsiniz. Sayın İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde kendisini davet ederek görüştünüz.
4) Ben AKP ile İYİ Parti anayasa çalışması yapıyor demedim. Uğur Poyraz'ın Ankara'da, değişik mahfillerde birlikte anayasa yapıyoruz diye konuştuğunu söyledim ve size de doğru mu diye sordum. Arzu ederseniz bu konuşmanın şahidi olan saygın siyasetçinin de numarasını size yollarım."
Sayın Akşener,Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz. #TekeTek
— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) November 26, 2020
Sayın Akşener,Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz. #TekeTek — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) November 26, 2020
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