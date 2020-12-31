Özdağ'dan iktidar medyasına tepki!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, iktidara yakın gazetecilerden Zafer Şahin'in paylaşımını alıntı yaparak tepki gösterdi.

Gazeteci Zafer Şahin "millet aç aç" diyerek yaptığı paylaşımı eleştiren Gelecek Partili Özdağ, sosyal medya hesabından şu şekilde tepki gösterdi:

"İktidar medyası: “Millet aç aç!”

Aynı şeyi söyleyenleri vatan haini ilan ediyordunuz. Ne oldu? Muhalefeti eleştireceğim diye farkına varmadan gerçekler dökülüvermiş kaleminizden.

'Meyan-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun,Şecaat arzederken merd-i kıptî sirkatin söyler.”

İktidar medyası: “Millet aç aç”Aynı şeyi söyleyenleri vatan haini ilan ediyordunuz. Ne oldu? Muhalefeti eleştireceğim diye farkına varmadan gerçekler dökülüvermiş kaleminizden. “Meyan-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhunŞecaat arzederken merd-i kıptî sirkatin söyler” pic.twitter.com/5ulzgArf8b

— Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) December 30, 2020



İktidar medyası: “Millet aç aç”Aynı şeyi söyleyenleri vatan haini ilan ediyordunuz. Ne oldu? Muhalefeti eleştireceğim diye farkına varmadan gerçekler dökülüvermiş kaleminizden. “Meyan-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhunŞecaat arzederken merd-i kıptî sirkatin söyler” pic.twitter.com/5ulzgArf8b pushfn('ads'); — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) December 30, 2020

