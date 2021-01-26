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Özdağ'dan Bahçeli'nin iddiasına cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
GÜNDEM 26.01.2021, 13:06
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evinin önünde uğradığı sopalı ve silahlı saldırıya ilişkin, MHP Grup Toplantısı'ndaki “Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışınlar suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır” ifadelerine cevap veren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Bu iddialar deli saçması. Yarın Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Suçluluk psikolojisi içerisindeler.” şeklinde konuştu.
Bahçeli'nin sözlerine cevap veren Selçuk Özdağ’ın açıklamasının tamamı şöyle:
İddiaların ispat edecekler. Sözü edilen kamera görüntüleri zaten başka bir taraftan çekilmiş. Bizim direnişimiz olayı engelledi. Olayı soruşturan savcıyı ben mi tehdit ettim. Çorum ve Derince'nin MHP'li il başkanları tehdit etmedi mi? Bana yapılan saldırı bir milattır. Siyasi terör saldırısıdır. Bahçeli'nin partisinin grup konuşmasında söylediği "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi bildik bir numaradır" iddiasıyla ilgili "Bu iddialar deli saçması. Yarın Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Suçluluk psikolojisi içerisindeler.”
“Bu iddialar deli saçmasıdır. Sayın Bahçeli'ye düşen görev savcılığa başvurmaktır. Suçluluk psikoloji içerisindeler, telaş içerisindeler. Çaresizliğin ve mağlubiyetlerinin göstergesi. Biz böyle alçaklıkları yapmayacak, yaptırmayacak kadar delikanlı insanlarız. Sayın Bahçeli nereden öğrenmiş balkondan benim görüntüleri çektirdiğimi. Kendisi devlet içinde devletse buyursun ispat etsin. Sayın İçişleri Bakanını, Adalet Bakanını ve Sayın Cumhurbaşkanını göreve davet ediyoruz. Bahçeli Fethullah Gülen'le ilgili 'bu yaşlı başlı insanla uğraşmayın' derken ben FETÖ'nün tehlikelerinden söz ediyordum.
Bahçeli'nin sözlerine cevap veren Selçuk Özdağ’ın açıklamasının tamamı şöyle:
İddiaların ispat edecekler. Sözü edilen kamera görüntüleri zaten başka bir taraftan çekilmiş. Bizim direnişimiz olayı engelledi. Olayı soruşturan savcıyı ben mi tehdit ettim. Çorum ve Derince'nin MHP'li il başkanları tehdit etmedi mi? Bana yapılan saldırı bir milattır. Siyasi terör saldırısıdır. Bahçeli'nin partisinin grup konuşmasında söylediği "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi bildik bir numaradır" iddiasıyla ilgili "Bu iddialar deli saçması. Yarın Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Suçluluk psikolojisi içerisindeler.”
“Bu iddialar deli saçmasıdır. Sayın Bahçeli'ye düşen görev savcılığa başvurmaktır. Suçluluk psikoloji içerisindeler, telaş içerisindeler. Çaresizliğin ve mağlubiyetlerinin göstergesi. Biz böyle alçaklıkları yapmayacak, yaptırmayacak kadar delikanlı insanlarız. Sayın Bahçeli nereden öğrenmiş balkondan benim görüntüleri çektirdiğimi. Kendisi devlet içinde devletse buyursun ispat etsin. Sayın İçişleri Bakanını, Adalet Bakanını ve Sayın Cumhurbaşkanını göreve davet ediyoruz. Bahçeli Fethullah Gülen'le ilgili 'bu yaşlı başlı insanla uğraşmayın' derken ben FETÖ'nün tehlikelerinden söz ediyordum.
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