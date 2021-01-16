Özdağ ve Uğuroğlu'na saldırı! Saldırılar ne anlama geliyor?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Cuma namazına giderken evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Öte yandan bir saldırı da Ankara'da yaşandı.

Ankara'da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı gerçekleştirildi.

TV5'de 4. Güç programını da yapan Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalındaki konuğu Gazeteci ve Sosyolog Kenan Alpay oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yönelik yapılan saldırıların konuşulduğu programda siyasilerin söylemleri gazetelerin geciken tepkisi ele alındı.

Programda ayrıca saldırıların amacı tartışıldı.

